Сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом

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В рамках подготовки к чемпионату мира по пляжному футболу — 2021, который состоится в Москве, сборная России проведёт товарищескую встречу с национальной командой Омана.
Сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом
  • РИА Новости

«Мы заранее договаривались с руководством Федерации пляжного футбола Омана о том, что если мы не попадаем в результате жеребьёвки в одну группу, то будет проведён товарищеский матч в Москве, Мы согласовали все необходимые условия. Очень рады, что такой матч состоится», — цитирует пресс-служба Российского футбольного союза главного тренера сборной России Михаила Лихачёва.

Также наставник российской команды назвал эту игру экзаменом для своих подопечных.

«Команда Омана — частый участник чемпионатов мира, показывает очень интересный футбол. К моменту нашей встречи она уже пройдёт подготовку в Санкт-Петербурге. Думаю, что это будет достойный спарринг для нас, своеобразный экзамен перед турниром. Мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече», — добавил Лихачёв.

Контрольный матч между сборными России и Омана запланирован на 14 августа. Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стал известен состав сборной России по пляжному футболу для подготовки к домашнему ЧМ.

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