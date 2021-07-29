Сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеский матч с Оманом

В рамках подготовки к чемпионату мира по пляжному футболу — 2021, который состоится в Москве, сборная России проведёт товарищескую встречу с национальной командой Омана.

«Мы заранее договаривались с руководством Федерации пляжного футбола Омана о том, что если мы не попадаем в результате жеребьёвки в одну группу, то будет проведён товарищеский матч в Москве, Мы согласовали все необходимые условия. Очень рады, что такой матч состоится», — цитирует пресс-служба Российского футбольного союза главного тренера сборной России Михаила Лихачёва.

Также наставник российской команды назвал эту игру экзаменом для своих подопечных.

«Команда Омана — частый участник чемпионатов мира, показывает очень интересный футбол. К моменту нашей встречи она уже пройдёт подготовку в Санкт-Петербурге. Думаю, что это будет достойный спарринг для нас, своеобразный экзамен перед турниром. Мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече», — добавил Лихачёв.

Контрольный матч между сборными России и Омана запланирован на 14 августа. Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стал известен состав сборной России по пляжному футболу для подготовки к домашнему ЧМ.