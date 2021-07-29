Стал известен состав сборной России по пляжному футболу для подготовки к домашнему ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв определился со списком игроков, которые начнут подготовку к домашнему чемпионату мира.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, в список игроков сборной вошли:

вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко и Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

полевые футболисты: Антон Шкарин, Остап Фёдоров (все — «Спартак»), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»), Виктор Крышанов («Лекс») и Николай Крышанов («Дельта»).

Сборы национальной команды пройдут с 1 по 6 августа. Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 состоится в Москве с 19 по 29 августа.

На групповом этапе турнира соперниками россиян станут сборные Японии, Парагвая и США.

Ранее российский «Кристалл» вышел в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.