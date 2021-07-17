Российский «Кристалл» вышел в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
- ©Дмитрий Голубович / beachsoccerrussia
Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе российской команды отличились Датинья, Дмитрий Шишин, Маурисиньо, Юрий Крашенинников и Владислав Жариков.
В финале «Кристалл» сыграет либо с португальской «Брагой», либо с испанским «Сан-Франциско». Коллектив из Санкт-Петербурга является действующим победителем турнира.
Ранее сообщалось, что система QR-кодов может быть использована на ЧМ по пляжному футболу в Москве.