Российский «Кристалл» вышел в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Петербургский «Кристалл» одержал победу над немецким «Реалом Мюнстером» в полуфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в португальском Назаре.

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе российской команды отличились Датинья, Дмитрий Шишин, Маурисиньо, Юрий Крашенинников и Владислав Жариков.

В финале «Кристалл» сыграет либо с португальской «Брагой», либо с испанским «Сан-Франциско». Коллектив из Санкт-Петербурга является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов может быть использована на ЧМ по пляжному футболу в Москве.