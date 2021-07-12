Система QR-кодов может быть использована на ЧМ по пляжному футболу в Москве

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Первый заместитель генерального директора организационного комитета чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России Илья Володарский сообщил, что система QR-кодов может быть применена на турнире.
Система QR-кодов может быть использована на ЧМ по пляжному футболу в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Вместимость строящегося в «Лужниках» стадиона составляет 5 тыс. мест, включая VIP-места, места для прессы, спортсменов и маломобильных групп населения. Впервые на чемпионате мира по пляжному футболу будет стадион с такой вместимостью», — приводит слова Володарского ТАСС.

Он отметил, что во время визита главы ФИФА Джанни Инфантино с ним обсуждался вопрос заполняемости трибун.

«Пришли к соглашению, что стадион должен быть COVID-free с учётом выполнения всех требований со стороны регламентирующих организаций: это и Роспотребнадзор, и ковидный регламент ФИФА. Мы хотим, чтобы на стадионе была применена система QR-кодов, этим мы увеличим возможное количество зрителей», — добавил Володарский.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Парагвая и Японии.

Ранее Александр Дюков заявил, что ЧМ-2021 в Москве поспособствует дальнейшему росту интереса к пляжному футболу в России.

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