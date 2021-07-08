Дюков заявил, что ЧМ-2021 в Москве поспособствует дальнейшему росту интереса к пляжному футболу в России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от старта чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.

«Россия уже не раз успешно принимала самые знаковые международные спортивные мероприятия. Болельщики и спортсмены со всего мира знают, что в нашей стране их ждёт высокий уровень организации соревнований, безопасность и комфорт, современная инфраструктура. И мы рады принять в Москве новое масштабное событие», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что популярность пляжного футбола в России растёт.

«В том числе благодаря успешным и ярким выступлениям нашей сборной на международных турнирах. РФС заинтересован в дальнейшем развитии этого вида спорта в нашей стране. И нет сомнений, что чемпионат мира будет способствовать дальнейшему росту интереса к пляжному футболу в России», — добавил Дюков.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Парагвая и Японии.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА поделился ожиданиями от ЧМ по пляжному футболу в России.