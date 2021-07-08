Глава ФИФА поделился ожиданиями от ЧМ по пляжному футболу в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился ожиданиями от старта чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.

«В таком прекрасном месте проведения, как Москва, чемпионат мира по пляжному футболу обещает стать незабываемым событием для всех его участников. Российская сборная — одна из самых успешных в пляжном футболе, она вдохновляет новое поколение болельщиков и позволяет поднять спорт на новую высоту. Сейчас пляжный футбол популярен во всём мире, однако он занимает особое место в сердцах россиян», — приводит слова Инфантино пресс-служба Российского футбольного союза.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с США на ЧМ по пляжному футболу в Москве.