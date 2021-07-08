Россия сыграет с США на ЧМ по пляжному футболу в Москве

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.

Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Парагвая и Японии.

Бразилия, действующий чемпион мира, в группе C встретится с Белоруссией, Сальвадором и Швейцарией, заменившей отказавшуюся от участия в турнире Украину. В группу B попали Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити, а группу D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира.