Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира

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Пресс-служба сборной России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме национальной команды на чемпионате мира 2021 года.
Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Мы финализируем с Международной федерацией футбола окончательный формат формы, в которой сыграет национальная команда на чемпионате мира. Понятно, что, согласно решению Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда, на форме не будет герба. Его место займёт логотип с надписью «Наши парни». В остальном форма команды будет в той же цветовой гамме», — сообщили ТАСС в пресс-службе национальной команды.

Чемпионат мира пройдёт в Москве с 19 по 29 августа. 

Ранее сообщалось, что фрагмент концерта Чайковского заменит гимн России на ЧМ по пляжному футболу.

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