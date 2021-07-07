Сборная России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме на чемпионате мира

Пресс-служба сборной России по пляжному футболу назвала замену гербу страны на форме национальной команды на чемпионате мира 2021 года.

«Мы финализируем с Международной федерацией футбола окончательный формат формы, в которой сыграет национальная команда на чемпионате мира. Понятно, что, согласно решению Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда, на форме не будет герба. Его место займёт логотип с надписью «Наши парни». В остальном форма команды будет в той же цветовой гамме», — сообщили ТАСС в пресс-службе национальной команды.

Чемпионат мира пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что фрагмент концерта Чайковского заменит гимн России на ЧМ по пляжному футболу.