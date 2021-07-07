Фрагмент концерта Чайковского заменит гимн России на ЧМ по пляжному футболу

Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского заменит для сборной России национальный гимн на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением CAS, мы должны соблюдать. Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны — двуглавый орел», — приводит слова пресс-службы турнира РИА Новости.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

Ранее бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев прокомментировал отказ украинской команды от выступления на чемпионате мира 2021 года в Москве.