Фрагмент концерта Чайковского заменит гимн России на ЧМ по пляжному футболу
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«Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением CAS, мы должны соблюдать. Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета, так как на официальной эмблеме РФС располагается символ страны — двуглавый орел», — приводит слова пресс-службы турнира РИА Новости.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.
Ранее бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев прокомментировал отказ украинской команды от выступления на чемпионате мира 2021 года в Москве.