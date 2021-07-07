Писарев о бойкоте Украины ЧМ по пляжному футболу: подтверждение, что спорт — это политика

Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев прокомментировал отказ украинской команды от выступления на чемпионате мира 2021 года в Москве.

«Знаю, как тяжело попадать на чемпионат мира. От Европы был тяжёлый отбор. Украина попала, обыграв сильную Швейцарию, радость была, я видел фотографии. Понимаю, что это значит для футболистов», — цитирует Писарева Sport24.

Он выразил уверенность, что украинские футболисты разочарованы данным обстоятельством.

«Вот подтверждение, что спорт — это политика. Я это не поддерживаю, не понимаю. Жалко ребят», — добавил специалист.

Вместо Украины на турнире сыграет Швейцария. Чемпионат мира пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович признался, что не видит проблемы в отказе сборной Украины по пляжному футболу от участия в чемпионате мира 2021 года в Москве.