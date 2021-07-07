Писарев о бойкоте Украины ЧМ по пляжному футболу: подтверждение, что спорт — это политика

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев прокомментировал отказ украинской команды от выступления на чемпионате мира 2021 года в Москве.
Писарев о бойкоте Украины ЧМ по пляжному футболу: подтверждение, что спорт — это политика
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Знаю, как тяжело попадать на чемпионат мира. От Европы был тяжёлый отбор. Украина попала, обыграв сильную Швейцарию, радость была, я видел фотографии. Понимаю, что это значит для футболистов», — цитирует Писарева Sport24.

Он выразил уверенность, что украинские футболисты разочарованы данным обстоятельством.

«Вот подтверждение, что спорт — это политика. Я это не поддерживаю, не понимаю. Жалко ребят», — добавил специалист.

Вместо Украины на турнире сыграет Швейцария. Чемпионат мира пройдёт в Москве с 21 по 29 августа.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович признался, что не видит проблемы в отказе сборной Украины по пляжному футболу от участия в чемпионате мира 2021 года в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить