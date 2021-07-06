Член исполкома РФС: не вижу никакой проблемы в бойкоте Украины

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович признался, что не видит проблемы в отказе сборной Украины по пляжному футболу от участия в чемпионате мира 2021 года в Москве.
Член исполкома РФС: не вижу никакой проблемы в бойкоте Украины
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Никакой проблемы в бойкоте команды я не вижу. Они испортили жизнь только себе — никак не России. Там просто наказали своих же ребят. У нас в стране будет настоящий праздник, все остальные участники приедут. У нас отлично умеют организовывать крупные соревнования. После чемпионата мира — 2018 нами восхищались все. Куда ни приедешь за рубеж — везде хвалили, показывали большие пальцы», — сказал Гершкович RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова сравнила решение Украины не выступать на ЧМ по пляжному футболу в России с бойкотом ОИ-1980.

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