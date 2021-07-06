Журова сравнила решение Украины не выступать на ЧМ по пляжному футболу в России с бойкотом ОИ-1980

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова вспомнила о бойкоте Олимпиады 1980 года в Москве на фоне отказа сборной Украины по пляжному футболу от игры на чемпионате мира 2021 года в России.

«Бойкотом никогда ничего не решалось. Такое слово есть, хотя они его не называют. Запрещать спортсменам выступать на чемпионате мира и нарушать их права — неправильно и недемократично. Это какая-то блажь — не хотим ехать в Россию. Это оставит осадок. Сразу вспоминается бойкот Олимпийских игр — 1980 в Москве. Тогда Маргарет Тэтчер сказала тем спортсменам, которые всё-таки поехали в СССР и завоевали там медали: «Я осуждаю вас как премьер-министр, а как человек поздравляю». Через десять лет в политике не будет тех людей, которые сейчас принимают решения, а вот сборная Украины упустит свою возможность», — сказала Журова RT.

Ранее игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин выразил уверенность, что все поддерживали бы украинцев на ЧМ по пляжному футболу в Москве.