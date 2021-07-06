Шкарин уверен, что все поддерживали бы украинцев на ЧМ по пляжному футболу в Москве

Игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин считает, что все болельщики поддержали бы украинскую команду на чемпионате мира 2021 года в Москве.

«Когда я узнал, что сборные Украины и Белоруссии отобрались на чемпионат мира, был очень рад. Понимал, что посещаемость на турнире будет ещё лучше. Безусловно, украинцев бы в Москве поддерживали все. Теперь мы потеряем часть болельщиков, и это очень печально. Я бы очень хотел, чтобы они приехали к нам», — сказал Шкарин RT.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович назвал глупым решение Украины отказаться от участия на ЧМ по пляжному футболу.