Шкарин уверен, что все поддерживали бы украинцев на ЧМ по пляжному футболу в Москве

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Игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин считает, что все болельщики поддержали бы украинскую команду на чемпионате мира 2021 года в Москве.
Шкарин уверен, что все поддерживали бы украинцев на ЧМ по пляжному футболу в Москве
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Когда я узнал, что сборные Украины и Белоруссии отобрались на чемпионат мира, был очень рад. Понимал, что посещаемость на турнире будет ещё лучше. Безусловно, украинцев бы в Москве поддерживали все. Теперь мы потеряем часть болельщиков, и это очень печально. Я бы очень хотел, чтобы они приехали к нам», — сказал Шкарин RT.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович назвал глупым решение Украины отказаться от участия на ЧМ по пляжному футболу.

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