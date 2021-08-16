«У нас отношения тренера и игрока»: Карпин об отсутствии Дзюбы в сборной, вызове Тюкавина и выборе вратарей

Вызов в сборную России будут получать только те футболисты, которые имеют постоянную игровую практику в своих клубах. Об этом заявил главный тренер Валерий Карпин. По его словам, возраст не будет определяющим фактором при выборе состава. Специалист также прокомментировал отсутствие в списке нападающих Артёма Дзюбы и Александра Соболева и признался, что полностью доверяет Виталию Кафанову в вопросе выбора вратарей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал пресс-конференцию с того, что заверил: первый объявленный им список вызванных игроков ещё не является финальным и может измениться до первых матчей в отборочном турнире чемпионата мира.

— Это не расширенный список, это полурасширенный или короткий удлинённый список, называйте его, как хотите. Ещё всё может поменяться из-за травм, ещё два тура у нас в РПЛ. Футболисты из этого списка ещё могут не доехать до сборов в Новогорске. Это ещё не окончательный список, окончательным он станет 23 августа. Кто-то может отвалиться.

— Почему выбрали таких нападающих, восстановится ли Антон Заболотный и почему нет Артёма Дзюбы и Александра Соболева?

— У Заболотного ещё травма. Но, со слов нашего доктора, он уже готовится к игре в следующем туре с «Ахматом», должно быть всё нормально, если ничего не случится. По поводу Дзюбы и Соболева, ни для кого не секрет, что они находятся не в лучшей своей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Александр не выходил в двух матчах «Спартака». Лично моё мнение, что чтобы играть в сборной, сначала надо играть за свой клуб. Поэтому выбор нападающих исходит из этого.

— Когда вы общались с Дзюбой, то обговаривали возможное невключение в состав?

— Я общался со всеми футболистами, со всеми либо встречался, либо говорил по телефону. Наше общение абсолютно ничего не значит. Любой игрок может не попасть в список, о каком основном составе можно говорить?

— Если впереди ещё два тура, то у Соболева и Дзюбы ещё есть шанс получить вызов?

— Изменения в списке могут быть, как в плюс, так и в минус.

— Вы выбирали вратарей? Можете объяснить этот выбор?

— Вратарей выбирал Виталий Кафанов. Он в них уверен. Он общался с Маринато Гилерме, с Александром Максименко, с Сергеем Песьяковым. Единственное, он не общался с Юрием Дюпиным, но они работали вместе долгое время. Возможно, кого-то в этом списке не хватает, но это уже вкусовщина. Здесь я ориентируюсь на мнение, на последнее слово Кафанова.

— Вас смущает, что нет стабильного первого номера в воротах сборной?

— Меня многие вещи напрягают, и отсутствие первого номера в сборной одна из них. Наверное, на других позициях есть игроки, более близкие к стартовому составу.

— Станислав Черчесов брал в команду Сослана Джанаева для поддержания атмосферы. Вам для этого же нужен Песьяков?

— Лучше задать вопрос Кафанову. Но вообще не надо приписывать мне другие мысли. Песьяков точно не для поддержания атмосферы, а для создания как минимум конкуренции.

— Есть ли кандидаты на звание капитана сборной?

— Капитан будет определяться на сборах. Сегодня у нас одни футболисты, к октябрьскому сбору будут другие, многие могут исчезнуть из-за травм. Капитан будет определяться на каждом сборе. Когда я пообщаюсь со всеми футболистами вместе, посмотрю на них в обычной жизни и тренировках, то решу, то ли я буду назначать капитана, то ли команда его выберет. Меня это мало волнует сейчас.

— Рассматриваете ли вы схему с тремя центральными защитниками?

— Этот список ещё не окончательный. Я разговаривал с Фёдором Кудряшовым, он начал тренироваться недавно. Он хочет и готов помочь в любой момент, но позавчера сказал, что у себя в Турции в первом туре играть не будет, он ещё не в оптимальной форме. Посмотрим, сможет ли он в следующем туре сыграть за клуб, тогда будем решать.

— Общались ли вы с легионерами из Европы?

— Общался с Денисом Черышевым, Александром Головиным и Алексеем Миранчуком. Если интересно, то завтра лечу в Милан общаться с Миранчуком, потом в Монако к Головину. Мы по телефону договорились о встрече. Если я могу разговаривать глаза в глаза, то зачем говорить по телефону?

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— Можно ли рассматривать нынешний список как курс на омоложение состава?

— Я бы не расценивал это так. На данный момент это те футболисты, которые находятся в оптимальной форме. Если завтра Константин Тюкавин и Арсен Захарян не будут показывать той игры, которую показывают сейчас, то их не будет в сборной. Сборная — это не клуб. Нужно вызывать тех футболистов, которые именно сегодня приносят пользу.

— У вас есть намерение заиграть в сборной Захаряна?

— Нет намерений никого заигрывать просто так. Если мы решим, что он будет полезен сборной, то будет играть.

— Марио Фернандес травмирован, он сможет сыграть за сборную?

— Фернандес готовится к следующему туру.

— Российский футбольный союз разослал клубам проект реформы по изменению или отмены лимита на легионеров. Какое у вас мнение о нём уже как у главного тренера сборной?

— Проект не изучал, мне даже по времени не до этого. Моё отношение к лимиту не изменилось с 2008 года. Что с тех пор изменилось? Если игрок не выигрывает конкуренцию здесь, то он может играть в Хорватии, Чехии или Финляндии. Либо пускай выигрывает конкуренцию.

— Что вы будете менять, чтобы не повторить неудачу Евро-2020?

— Я могу наговорить много красивых слов об изменениях, но всё будет зависеть от результата. Если будет положительным, то все будут хлопать в ладоши, а если отрицательным, то все скажут, что ничего не поменялось. Всё зависит от результата.

— На какой позиции вы видите Головина?

— Головин может сыграть в любой позиции, решать мы будем перед каждой конкретной игрой в зависимости от соперника. Такой игрок может сыграть на разных позициях, как и Миранчук, и Далер Кузяев.

— Есть ли вариант, что с Хорватией вы будете играть в три центральных защитника?

— Есть вариант, что в два. Я что, буду говорить, как мы будем играть? Я не откроюсь. Зачем, чтобы Хорватия знала? А если у нас все защитники травмируются?

— Ваш конфликт с Дзюбой повлияет на его вызов, если он всё-таки наберёт форму?

— У нас отношения тренера и игрока. Какие ещё могут быть? Мы пообщались больше часа о том, что мне было интересно. Конфликт не то что исчерпан или нет, мне не до этого. Если посчитаем, что он будет приносить пользу, то будет в команде. Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную, что хочет и мечтает.

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— Вы уже изучили сборную Хорватии? Что нам ждать от этого соперника?

— Не думаю, что Хорватия приедет к нам и встанет десятью игроками в штрафной и будет отбиваться, если только мы туда её не загоним.

— Был ли у вас разговор с Игорем Акинфеевым?

— Кафанов с ним разговаривал, и Акинфеев отказался от вызова. Он сказал, что хочет проводить время с семьёй и восстанавливаться. Я тоже в 33 года закончил в сборной, чтобы сосредоточиться на клубе.

— Вы сказали, что вас напрягают многие вещи. Что ещё вас волнует?

— Меня абсолютно всё напрягает — центральные защитники, нападающие, крайние полузащитники, физическое состояние всех игроков, не лучшая форма Дзюбы и Заболотного, подготовка Заболотного, замена Фернандеса и Самошникова. Очень много вещей, которые напрягают. Не напрягает только ситуация в Новогорске, всё готово ко встрече сборной.

— Устроят ли вас семь очков в ближайших трёх матчах?

— Семью очками не будут доволен. Устроит ли? Наверное, да. Девяти очкам будем все рады. Семь очков — ну, окей. Шесть тоже. Что сделать, если будет шесть? Стреляться? Самые определяющие матчи будут потом, со Словакией и Словенией, если наберём семь или девять очков.

— Является ли Смолов лучшим российским форвардом сейчас?

— Я бы не стал так конкретно говорить, что Смолов является лучшим форвардом в России. Есть игроки другого плана, с разным функционалом. Смолов, Тюкавин и один большой форвард, которым может быть Соболев, Дзюба или Заболотный, — они все разные. Игра строится на их сильных качествах. Говорить о том, что один сильный, а другой нет, я бы не стал. Всё зависит от того, как строить игру.

— Чем силён Максим Осипенко? Может ли он сыграть против Хорватии?

— При определённых обстоятельствах всё может быть. Понятно, что мне бы хотелось вызвать кого-то ещё из «Ростова» или из тех, с кем я работал, потому что времени на подготовку совсем мало. Хочется больше игроков, которые понимают и знают все требования даже в быту. Но сначала они должны соответствовать уровню сборной.

— Является ли юный возраст игрока преградой для вызова в сборную? Может ли он негативно сказаться на молодом футболисте?

— Считаю, что плохо влиять вызов в сборную не может, если у человека с головой всё нормально. Не считаю это преградой. Если футболист показывает уровень сборной, то он будет вызываться независимо от возраста.

— Какие есть требования в быту у Валерия Карпина?

— Это обыкновенные требования, как в любой профессиональной команде. На это всё равно уходит время. Где-то можно разговаривать по телефону на обеде, а в сборной это нельзя. Не все к этому привыкли в своих клубах, где-то позволяют больше, где-то меньше. А может, не надо будет привыкать.

— Вы разговаривали с Юрием Жирковым по поводу его возвращения?

— Насколько знаю, он пока без команды. Если мы его не видели, то как его можно вызывать? Мы не знаем, живой он, здоровый ли.

— Может ли рассчитывать на вызов нападающий Иван Сергеев?

— Мы за всеми смотрим пристально. Есть список из 55 человек, и он расширяется после каждого тура. За Сергеевым тоже следим и будем смотреть, как он будет прогрессировать на уровне РПЛ. Никто не забыт.

— Вы вызвали Дениса Макарова, который провёл два неполных матча. Почему?

— Он был в сборной, мы разговаривали о нём с Леонидом Слуцким. Понимаем, что этот игрок может пригодиться даже при том, что он был не в лучшем состоянии, когда «Рубин» начал сезон. Мы считаем, что в «Динамо» он сыграл неплохо. Те хорошие качества, которые у него есть, остались при нём.

— Как вы оцениваете интенсивность матчей чемпионата России? На примере матча «Зенита» и «Локомотива», где скорости не были высокими.

— Мне тоже так показалось, что скорости были низкими. Хотелось бы, чтобы был более интенсивный футбол. Потом я смотрел игру «Рубина» и «Крыльев Советов», и там был интенсивный футбол, при том что казанцы сыграли 120 минут в четверг. У меня есть вопрос, что делать? Сейчас не время говорить о российском футболе в целом. Нам надо работать надо всем, всем футболистам надо прибавлять в технике, в видении поля, в быстроте принятия решений.

— Вы бы хотели, чтобы сборная играла в более атакующий футбол. Как игроки отнеслись к этому требованию?

— Игроки отнеслись к этому с радостью. Посмотрим 1 сентября, готовы ли они подерзить. Одно дело говорить, но нужно показывать что-то на поле. В целом они отнеслись к этому очень положительно.

— Для вас Фёдор Смолов стал лучше после того, как он выступал в Испании?

— Смолов не стал лучше или хуже. Каким был, таким и вернулся. Есть моменты, когда игрок находится в лучшей или худшей форме. От этого никто не застрахован. Играть одинаково хорошо на протяжении всего сезона не способен никто. Сейчас Фёдор выглядит неплохо. Как будет дальше, никто не знает, и он сам.