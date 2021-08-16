Экс-тренер «Спартака» Чернышов: первым номером сборной должен быть Максименко

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о том, кто должен занять место в воротах сборной России по футболу в сентябрьских матчах в рамках квалификации чемпионата мира по футболу.
Экс-тренер «Спартака» Чернышов: первым номером сборной должен быть Максименко
  • РИА Новости

«Думаю, что Максименко понадёжнее, чем тот же Гилерме. Бразилец частенько допускал ошибки. Особенно всем запомнился матч с Сербией, когда наша команда проиграла 0:5. Считаю, что первым номером должен быть россиянин. У Максименко и возраст очень хороший, пора выходить на первые роли в сборной», — цитирует Чернышова «Спорт-Экспресс».

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на вызов в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить