Тюкавин отреагировал на вызов в сборную России по футболу

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой вызов в сборную России на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Конечно, это было неожиданно. Вызов в главную команду — это аванс для меня. Остаётся только работать, тренироваться и доказывать новому тренеру сборной, что он вызвал меня не зря. Ещё не общался с Карпиным. Наверное, тренер будет разговаривать с командой позже», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

По его словам, он не знал о вызове заранее и ему стало известно о своём включении в расширенный список из эфира канала «Матч ТВ», который он смотрел с отцом.

«Папа тоже обрадовался. Но не нужно на этом зацикливаться, надо работать дальше, тренироваться. Сказал ли папа, что гордится сыном? Он всегда гордится. Сейчас особо ничего не сказал. Понимает, что надо много работать. Да, это расширенный состав. Но в него тоже нужно ещё попасть. Посмотрим, как покажу себя на тренировках и как решит тренерский штаб. Конечно, не ожидал, что опережу Александра Соболева и Артёма Дзюбу. Но мне приятно конкурировать с такими классными нападающими, как Фёдор Смолов и Антон Заболотный. Буду рад заниматься с ними вместе, учиться у них чему-то новому», — добавил Тюкавин.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что Головин и Миранчук способны сыграть на любой позиции.