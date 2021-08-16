Смородская заявила, что согласна с составом сборной России на предстоящие матчи

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Смородская заявила, что согласна с составом сборной России на предстоящие матчи
  • РИА Новости

«Полностью согласна с таким выбором состава. Я бы вызвала этих же игроков. Про Дзюбу я не хочу ничего говорить. Пусть Карпин спокойно делает своё дело и свою работу», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что не стал бы говорить, что Фёдор Смолов является лучшим форвардом в России.

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