Безрассудность Кузяева, выход Дзюбы на 88-й минуте и претензии к Карасёву: чем запомнился матч «Локомотив» — «Зенит»

В центральном матче 4-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Несмотря на обилие голевых моментов, встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В концовке игры с пенальти отличились Алексей Сутормин и Фёдор Смолов. Матч запомнился жёсткими нарушениями правил Далера Кузяева, неоднозначным судейством главного арбитра Сергея Карасёва, а также отсутствием в стартовом составе петербуржцев Артёма Дзюбы.

Неожиданно насыщенный матч

За последние годы «Локомотив» и «Зенит» приучили болельщиков футбола к тому, что их противостояния в чемпионате страны довольно редко получаются результативными. Если вынести за скобки разгром в 28-м туре прошлого сезона, то нынешняя встреча стала самой богатой на моменты с сентября 2018 года. Причём суммарный показатель ожидаемых голов (xG) на два коллектива составил 2,62 — всего на 0,75 меньше, чем почти три года назад, когда матч завершился со счётом 3:5.

На этот раз шансов отличиться было предостаточно. На двоих противники нанесли 22 удара по воротам, семь из которых пришлись в створ. И это не считая феноменального по точности «выстрела» Фёдора Смолова из положения «вне игры». Форвард пробил с практически нулевого угла и попал аккурат в минимальный зазор между Михаилом Кержаковым и штангой. Забить могли лучшие бомбардиры «Зенита» — Сердар Азмун целился в дальний угол из пределов штрафной, а Александр Ерохин в падении подстраивался под навес с фланга, но в обоих случаях выручил Маринато Гилерме. У «Локомотива» же отличную возможность открыть счёт упустил Зе Луиш, не сумевший реализовать выход один на один с вратарём.

Несмотря на обилие моментов, коллективы записали на свой счёт всего по одному забитому мячу, да и то с пенальти — с точки неотразимо пробили Алексей Сутормин и тот же Смолов. И если для определения первого 11-метрового главному арбитру Сергею Карасёву было достаточно в динамике увидеть эпизод с падением Сердара Азмуна, то во втором случае потребовалась помощь видеоассистента. Изначально судья не определил нарушение правил на Рифате Жемалетдинове, но впоследствии изменил своё мнение и указал на точку. Марко Николич в пятый раз не смог победить петербуржцев, «Локомотив» в четвёртый раз на старте чемпионата набрал очки, уступая в счёте по ходу встречи, а «Зенит» впервые за сезон не смог одержать победу, но продолжил делить первую строчку в таблице с «Рубином».

Неоднозначное судейство Карасёва

Фигура главного арбитра встречи была в центре внимания на протяжении не только противостояния «Локомотива» с «Зенитом», но и недели в целом. Несколько дней назад Карасёв отработал встречу за Суперкубок УЕФА, ставшую для него самой статусной в карьере, а затем вполне логично получил назначение и на центральную игру четвёртого тура РПЛ. Но если «Челси» и «Вильярреал» вряд ли имели претензии к российскому судье, то у лидеров чемпионата России могли быть поводы для недовольства. В основном это относится к железнодорожникам. И дело не только в том, что тот не заметил контакта Жемалетдинова с Ерохиным на линии штрафной и претензий Гилерме к 11-метровому в ворота красно-зелёных.

Уже в концовке первого тайма «Локомотив» мог получить численное преимущество, если бы Карасёв определил нарушение правил со стороны Далера Кузяева на Дмитрии Живоглядове. На 40-й минуте он пытался выбить мяч у защитника, но вместо этого попал ему по ноге. В динамике всё смотрелось довольно жёстко, а действия хавбека вполне могли тянуть на жёлтую карточку, которая стала бы для него второй. К тому времени 14-й номер действующих чемпионов России уже имел на своём счету один «горчичник», заработанный за безрассудный фол на Зе Луише в центре поля.

В итоге, ещё больших претензий со стороны хозяев удалось избежать лишь благодаря помощи со стороны самого Кузяева. Уже на 50-й минуте чересчур заряжённый на борьбу полузащитник вновь грубо нарушил правила, наступив на ногу Жемалетдинову, и всё-таки покинул поле. Причём Сергей Семак встретил это решение Карасёва саркастической улыбкой, а впоследствии высказал несогласие с решением арбитра и в моменте с назначением пенальти.

«В первом эпизоде (с участием Кузяева. — RT) жёлтую можно было давать и в обратную сторону, но не будем сегодня о грустном. Есть много пищи для размышлений, ЭСК нужно разбирать много моментов. В Грозном с VAR ошибочно ставят пенальти, здесь ставят. Ерохин убирал ногу, за секунду до этого был фол на Венделе, наверное, это немножко странно. Но не буду касаться судейской темы, о ней либо хорошо, либо ничего», — сказал Семак на пресс-конференции.

Травмы Живоглядова и Малкома

В довершение всего Карасёв чуть было не получил повреждение, когда в концовке игры оказался в эпицентре борьбы за мяч. Вышедшие на замену Антон Миранчук и Алексей Сутормин на скорости влетели в арбитра и сбили с ног. Но если судье удалось обойтись без травм, то троим участникам этой встречи повезло меньше. В перерыве поле покинул Мацей Рыбус, впоследствии замеченный на скамейке запасных прикладывающим лёд к голеностопу, а в середине второго тайма с разницей в три минуты на замену отправились Малком и Живоглядов.

Защитник «Локомотива» получил травму в эпизоде с Кузяевым. Живоглядов сумел провести на поле ещё более получаса, но всё же был заменён. По его словам, в столкновении он получил ушиб. Бразильскому хавбеку повезло меньше. Малком на скорости пытался организовать контратаку «Зенита», но сначала Пабло сбил его с ног, а затем также участвовавший в погоне Станислав Магкеев случайно попал ему ногой по голове.

Причём произошло это на 55-й минуте, а замена потребовалась на 74-й. Малком внезапно упал на газон и схватился за голову, а подняться сумел лишь после оказания медицинской помощи. Как стало известно позднее, у олимпийского чемпиона Токио было диагностировано сотрясение мозга, а сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

Отсутствие Дзюбы в старте

Одним из самых обсуждаемых событий стало отсутствие в стартовом составе «Зенита» Артёма Дзюбы. В начале сезона он трижды выходил в основе, но его неудачные выступления на фоне яркой игры конкурентов всё же заставили Семака принять меры. Интересно, что в последний раз форвард оставался на скамейке также в матче с «Локомотивом», правда, в Суперкубке страны.

Спорить с решением главного тренера, как и искать в нём какие-либо скрытые мотивы сложно. Дзюба блекло провёл начало сезона и записал на свой счёт лишь одну результативную передачу. Столько же ассистировали партнёрам и Азмун с Ерохиным, с той лишь разницей, что у них в активе также по четыре гола. Спорить с такой статистикой крайне сложно даже лучшему бомбардиру прошлого сезона РПЛ.

Также по теме Затяжное падение: почему неудачи российских команд в еврокубках не должны удивлять «Рубин» и «Сочи» упустили возможность выступить на групповом этапе первого в истории розыгрыша Лиги конференций, уступив в третьем...

Но если неудачная серия вряд ли скажется на перспективах Дзюбы в «Зените», где он остаётся записным лидером и пользуется огромным авторитетом, то может серьёзно ударить по его шансам попасть в состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Главный тренер Валерий Карпин уже дал понять, что не будет обращать внимание на былые заслуги футболистов, а вызов в команду не гарантирован даже её бывшему капитану. С учётом нынешних результатов Артём вряд ли может рассчитывать на попадание в обойму.

Уже 16 августа будет назван расширенный список футболистов для подготовки к матчам квалификационного турнира с Хорватией, Кипром и Мальтой, и пока у Дзюбы нет никаких оснований для попадания в него. По всем игровым показателям его заметно обходят тот же атакующий полузащитник Ерохин (4 + 1), способный сыграть на позиции форварда, а также «чистокровные» нападающие Фёдор Смолов (3 + 0), Николай Комличенко (2 + 0) и даже Александр Соболев (1 + 0), компенсирующий свою невысокую результативность высоким показателем xG (2,64) — лучшим в РПЛ: хоть игрок «Спартака» и испытывает проблемы с реализацией, но постоянно ищет и находит моменты отличиться.

И это не считая забившего уже три мяча за «Уфу» Гамида Агаларова, отличившихся в двух последних матчах форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, а также Фёдора Чалова и Константина Тюкавина. Оба они отличились в матчах с «Ростовом».