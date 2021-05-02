Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»

Короткая ссылка
В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал крупную победу над московским «Локомотивом».
Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль на счету Артёма Дзюбы, а ещё один мяч забил Малком. Автором единственного взятия ворот гостями стал Франсуа Камано.

«Зенит» набрал 61 очко и обеспечил себе первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 52 очками остался вторым.

Ранее сообщалось, что Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить