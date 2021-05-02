Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»
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Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль на счету Артёма Дзюбы, а ещё один мяч забил Малком. Автором единственного взятия ворот гостями стал Франсуа Камано.
«Зенит» набрал 61 очко и обеспечил себе первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 52 очками остался вторым.
Ранее сообщалось, что Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива».