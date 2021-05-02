Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал крупную победу над московским «Локомотивом».

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил Сердар Азмун, дубль на счету Артёма Дзюбы, а ещё один мяч забил Малком. Автором единственного взятия ворот гостями стал Франсуа Камано.

«Зенит» набрал 61 очко и обеспечил себе первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 52 очками остался вторым.

Ранее сообщалось, что Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива».