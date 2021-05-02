Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком отличился забитым мячом в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Малком отличился на 67-й минуте встречи, отметившись дальним ударом из-за пределов штрафной площадки.

На данный момент в матче идёт 71-я минута, счёт 6:1 в пользу «Зенита».

Ранее Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом».