Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»
Футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- @fclokomotiv
На 57-й минуте встречи Камано «обокрал» защитника соперника Ярослава Ракицкого и переиграл вратаря, отыграв один мяч.
На данный момент идёт 60-я минута встречи, счёт — 5:1.
Ранее Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом».
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