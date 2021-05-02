Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»

Футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 57-й минуте встречи Камано «обокрал» защитника соперника Ярослава Ракицкого и переиграл вратаря, отыграв один мяч.

На данный момент идёт 60-я минута встречи, счёт — 5:1.

Ранее Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом».