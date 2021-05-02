Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»
  • @fclokomotiv
  • Twitter

На 57-й минуте встречи Камано «обокрал» защитника соперника Ярослава Ракицкого и переиграл вратаря, отыграв один мяч.

На данный момент идёт 60-я минута встречи, счёт — 5:1.

Ранее Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить