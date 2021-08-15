«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

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В рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом».
«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Краснодар», завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт в дебюте первого тайма матча открыл игрок гостей Евгений Луценко. На этот гол «Краснодар» ответил точными ударами Реми Кабеллы, Юрия Газинского и Джона Кордобы. В концовке встречи форвард туляков Луценко оформил дубль.

«Краснодар» имеет шесть очков в активе и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Арсенала» три очка, он идёт 13-м.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в центральном матче четвёртого тура РПЛ.

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