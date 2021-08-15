Семак: «Зенит» играл лучше «Локомотива»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:1).
Семак: «Зенит» играл лучше «Локомотива»
  • РИА Новости

«Непростой первый тайм. После перерыва мы играли лучше, даже несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов для взятия ворот, но не забили. Пенальти не позволил нам победить. Самоотдача игроков была на уровне. Не только Ловрен, а и другие наши оборонительные игроки допускали ошибки. «Локомотив» много не создал. Что же касается Кругового, то мы долго ждали результатов обследования Чистякова. Не знали, сможет он играть или нет. В перерыве поговорили с Димой, решили его выпустить», — сказал Семак после матча.

Ранее Николич заявил, что все игроки «Локомотива» расстроены результатом матча с «Зенитом».

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