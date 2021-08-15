Николич: все игроки «Локомотива» расстроены результатом матча с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями после матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1).
Николич: все игроки «Локомотива» расстроены результатом матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Когда я пришёл в раздевалку, то увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко в матче с «Зенитом». Мне нравится такой менталитет. Первый тайм не понравился. Во втором тайме хорошо начали, однако после удаления стали пропускать много контратак от «Зенита». В одной из них мы получили пенальти в свои ворота. Но сумели сравнять. Это справедливый результат. Мы показали, что снова готовы биться до последней секунды встречи. По факту заработали очко. У нас было семь, стало восемь. Но, как я уже говорил, ребята расстроены результатом. Это означает, что мы не готовы довольствоваться малым», — сказал Николич после матча.

«Локомотив» с 50-й минуты встречи играл в большинстве из-за удаления Далера Кузяева.

Ранее сообщалось, что Семак остался недоволен судейством Карасёва в матче с «Локомотивом».

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