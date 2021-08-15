Сенсационное поражение «Динамо» в Грозном: как «Спартак» и ЦСКА включились в погоню за лидерами РПЛ

«Динамо» потерпело сенсационное поражение в рамках четвёртого тура РПЛ. Бело-голубые на выезде уступили аутсайдеру «Ахмату». Первой в сезоне осечкой конкурента воспользовались «Спартак» и ЦСКА. Подопечные Руя Витории дома с минимальным счётом обыграли «Урал» благодаря голу Романа Зобнина. А армейцы трижды поразили ворота «Ростова». Успех в этих встречах позволил столичным коллективам с шестью очками в активе включиться в погоню за лидерами.

Противостояние Березуцкого и Сёмина

Четвёртый тур РПЛ открылся сразу тремя матчами с участием московских топ-клубов. В центральном противостоянии игрового дня в Ростове-на-Дону встречались «Ростов» и ЦСКА. Обе команды начали сезон не слишком удачно, а потому три очка им были просто необходимы. Армейцы с трудом обыграли «Уфу», но затем уступили «Локомотиву» и «Динамо», хотя открывали счёт. После такого будущее Алексея Березуцкого оказалось под большим вопросом.

В свою очередь, южане набрали только одно очко. Валерий Карпин после двух поражений на старте решил сосредоточиться на сборной и уступил место в клубе Юрию Сёмину. Таким образом, на «Ростов Арене» опытнейший 74-летний тренер сошёлся с начинающим специалистом, который 16 лет назад успел поиграть под его руководством в национальной команде.

Березуцкий перед ответственным матчем практически не стал делать замен. Единственное, место травмированного Антона Заболотного на острие атаки занял Фёдор Чалов. Его же на правом фланге заменил Константин Кучаев. С первых минут вышел на поле и Никола Влашич, отец которого на неделе прямо заявил о желании сына покинуть ЦСКА.

Сёмин на этот раз сделал ставку на расстановку 4-3-3, сформировав в опорной зоне мощный кулак из Матиаса Норманна, Кэнто Хасимото и Даниила Глебова.

Сложно сказать, в чём именно заключался план маститого тренера, но в первом тайме у хозяев не получалось ничего. Казалось, насытив центр поля, они должны были получить преимущество в опорной зоне, однако на деле гости раз за разом легко проходили её. Максим Мухин и Ильзат Ахметов, напротив, действовали аккуратно и надёжно.

Открыть счёт армейцам вновь помогло стандартное положение. После подачи углового Яка Бийол, легко отклеившийся от Максима Осипенко, отправил снаряд в дальний угол. Любопытно, что результативную подачу выполнил Влашич.

Памятуя о предыдущих встречах, расслабляться болельщикам ЦСКА не стоило. Вот только «Ростов» ничего не создавал в атаке. Мощный Николай Комличенко мяч практически не получал, а до ударов по воротам Игоря Акинфеева дело не доходило.

Вскоре красно-синие полностью завладели инициативой и начали плести комбинации возле чужой штрафной. Раз за разом Чидера Эджуке проходил на левом фланге Хорена Байрамяна. Мухин и Влашич спокойно наносили удары из опорной зоны.

В конце концов ЦСКА удвоил преимущество в счёте. Причём забить удалось не в позиционной атаке, а в ходе быстрого отрыва. Эджуке на своей половине поля ушёл сразу от двух оппонентов, протащил мяч практически до штрафной и покатил снаряд налево Чалову. Тот в касание аккуратно пробил низом в дальний угол.

В довершение всех бед «Ростов» остался без недавно восстановившегося от травмы Норманна. Его место в центре поля занял 18-летний Данила Сухомлинов.

К чести хозяев, они не сдались, а Сёмин нашёл решение, которое помогло его подопечным вернуться в игру. Он бросил в бой Баштуша и Понтуса Альмквиста и перешёл на расстановку 5-3-2 с тремя центральными защитниками. Это помогло с одной стороны насытить оборону, а с другой — создать сопернику проблемы на флангах.

Задумка Юрия Павловича полностью сработала. «Ростов» тут же забрал мяч под свой контроль и прижал оппонента к воротам. Гол не заставил себя ждать. Причём южане тоже отличились после розыгрыша корнера. Глебов оказался первым на отскоке и нанёс удар в дальний угол.

Казалось, ЦСКА, дважды упустивший победу в предыдущих турах, может «поплыть». Но армейцы справились с натиском соперника, а Березуцкий по истечении часа произвёл свои рокировки и серьёзно освежил состав. На поле появились Константин Марадишвили, Кирилл Набабкин, Эмиль Бохинен, а чуть позже и Алан Дзагоев. Наличие последнего помогло команде взять мяч под контроль.

Хозяева по инерции продолжали атаковать, но по большому счёту имели единственный момент уйти от поражения. На 86-й минуте Альмквист головой опасно пробил в ближний угол, но Акинфеев спас гостей.

А вскоре красно-синие поставили точку, организовав хорошую контратаку. Молодой Владислав Яковлев с левого края перевёл мяч в центр на Ахметова, а тот отдал передачу абсолютно свободному Марадишвили.

Дуэль «Спартака» с аутсайдером

Весьма любопытное тренерское противостояние намечалось и в матче «Спартак» — «Урал». В руководстве гостей после неудачного начала сезона (одно очко в трёх турах) решили произвести замену рулевого и вместо Юрия Матвеева пригласили Игоря Шалимова. Воспитанник красно-белых, отыгравший за столичный коллектив пять лет, наверняка горел желанием огорчить бывшую команду. Тем более в качестве тренера ему это ни разу не удавалось.

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Хозяевам же кровь из носу была необходима победа после трёх поражений подряд во всех турнирах и вылета из ЛЧ. Любопытно, что по сравнению с ответным поединком с «Бенфикой» Руй Витория произвёл лишь одну замену в стартовом составе. Место Наиля Умярова в опорной зоне занял Алекс Крал. А вот Александр Соболев, накануне подписавший новый контракт с клубом, вновь остался в запасе. Дуэт форвардов сформировали Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, а россиянин появился только на 87-й минуте.

В целом «Спартак» провёл очередной невзрачный матч, но при этом набрал важнейшие три очка. По игре сложно было сказать, какой именно футбол пытается привить команде португальский наставник. В первом тайме десятикратный чемпион России пользовался пустотами на половине поля соперника и регулярно создавал моменты. Но открыть счёт удалось после розыгрыша стандартного положения. Роман Зобнин, воспользовавшись скидкой Самуэля Жиго, затолкал снаряд в сетку.

Но во второй половине встречи подопечные Витории смотрелись куда инертнее, а в последние 20 минут вовсе отдали инициативу оппоненту. Удивительно, но екатеринбуржцы превзошли фаворита по владению мячом — 53% против 47%. «Урал» вполне мог сравнять счёт, но команде не благоволила фортуна. Один Эрик Бикфалви упустил два выгодных момента, а Даниэль Мишкич после розыгрыша корнера головой пробил в перекладину.

Тем не менее «Спартаку» удалось решить поставленную задачу и прервать «чёрную серию». Можно сказать, небо над Виторией чуть прояснилось. А с финальным свистком команда в полном составе отправилась к своим фанатам. Капитан Георгий Джикия вовсе остался на разговор с болельщиками, чтобы объяснить, почему некоторые игроки проигнорировали трибуны в прошлом туре.

Яркое выступление Карапузова в матче с собственной командой

Мало того что ЦСКА и «Спартак» одержали победы, они получили подарок от «Динамо» в виде сенсационного поражения от «Ахмата» на выезде. К матчу в Грозном бело-голубые подошли одним из лидеров турнирной таблицы РПЛ и должны были одерживать четвёртую победу подряд. Тем более Сандро Шварц впервые выпустил в основном составе новичка Дениса Макарова. В итоге он расположился на правом крае атаки, а Арсен Захарян — на противоположном.

И в первом тайме гости смотрелись активнее и владели неоспоримым преимуществом. Но главным героем противостояния стал человек, даже не вышедший на поле с первых минут. Речь о Владиславе Карапузове, права на которого до сих пор принадлежат «Динамо».

Воспитанник «Локомотива», перешедший в стан бело-голубых в 2019-м, остался в запасе и был брошен Андреем Талалаевым в середине первого тайма лишь из-за травмы Марата Быстрова.

Но всего за четыре минуты полузащитнику удалось дважды поучаствовать во взятии ворот Антона Шунина. Сначала он заработал штрафной, который реализовал Даниил Уткин. Стоит отметить, что на прошлой неделе он также со стандарта огорчил «Рубин». Всего в активе футболиста в текущем сезоне РПЛ значатся три гола в четырёх встречах. А затем Карапузов сам отметился хлёстким ударом. Снаряд попал в штангу и с рикошетом от спины Шунина оказался в сетке.

Не успел начаться второй тайм, как «Динамо» удалось сократить отставание в счёте до минимума благодаря выстрелу Себастьяна Шиманьски. Времени, чтобы спастись, у бело-голубых оставалось предостаточно, но они действовали примитивно, сбиваясь на навесы и прострелы с флангов. По такой игре гости остались практически без моментов и впервые в нынешнем розыгрыше чемпионата страны потеряли очки. Таким образом, «Зенит» и «Рубин» получили возможность уйти в отрыв.