«Уфа» обыграла «Нижний Новгород» в РПЛ благодаря голу с пенальти
- РИА Новости
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 2:1.
На 48-й минуте коллектив из Башкортостана вывел вперёд Гамид Агаларов. На 57-й минуте Акош Кечкеш сравнял счёт, а на 65-й Олег Иванов реализовал пенальти и принёс уфимцам победу.
Для «Нижнего Новгорода» это первое поражение в элитном дивизионе чемпионата России.
Ранее сообщалось, что гол Романа Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ.