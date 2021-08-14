«Уфа» обыграла «Нижний Новгород» в РПЛ благодаря голу с пенальти

«Уфа» на выезде одержала победу над «Нижним Новгородом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 48-й минуте коллектив из Башкортостана вывел вперёд Гамид Агаларов. На 57-й минуте Акош Кечкеш сравнял счёт, а на 65-й Олег Иванов реализовал пенальти и принёс уфимцам победу.

Для «Нижнего Новгорода» это первое поражение в элитном дивизионе чемпионата России.

Ранее сообщалось, что гол Романа Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ.