Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин, а ассистировал ему Георгий Джикия.
Таким образом, подопечные Руя Витории одержали первую домашнюю победу в сезоне.
В следующем туре красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом», а «Урал» встретится с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» объяснили свои претензии к футболистам команды.