Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле обыграл екатеринбургский «Урал» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин, а ассистировал ему Георгий Джикия.

Таким образом, подопечные Руя Витории одержали первую домашнюю победу в сезоне.

В следующем туре красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом», а «Урал» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» объяснили свои претензии к футболистам команды.