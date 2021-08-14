Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле обыграл екатеринбургский «Урал» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил Роман Зобнин, а ассистировал ему Георгий Джикия.

Таким образом, подопечные Руя Витории одержали первую домашнюю победу в сезоне. 

В следующем туре красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом», а «Урал» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» объяснили свои претензии к футболистам команды.

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