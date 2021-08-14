Фанаты «Спартака» объяснили свои претензии к футболистам команды

Болельщики московского «Спартака» опубликовали заявление по поводу своих баннеров с критикой игроков команды.

«Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам. После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему» Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретиться лицом к лицу с собственными болельщиками и потупив взгляд сбежали в раздевалку. Минутами спустя, услышав жёсткую критику, в «убежище» устремился Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем Telegram-канале, а вслед за ним и Понсе», — говорится в заявлении в Telegram-канале фанатского объединения красно-белых Supporters Group.

Фанаты подчеркнули, что футболистам необходимо помнить, за какую команду они играют, а также игрокам нужно всегда считаться с болельщиками.

«Спартак» уже вылетел из Лиги чемпионов, а в новом сезоне РПЛ красно-белые потерпели два поражения в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» на матче с «Уралом» вывесили баннеры с критикой игроков красно-белых.