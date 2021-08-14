Фанаты «Спартака» на матче с «Уралом» вывесили баннеры с критикой игроков красно-белых
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- РИА Новости
«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять», — написано на одном из баннеров.
Также болельщики вывесили полотно, на котором указано, что некоторым игрокам режет уши критика.
«Пока вся команда слушала выкрики, Ломовицкий, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — говорится на другом баннере.
Встреча между «Спартаком» и «Уралом» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак» уже вылетел из Лиги чемпионов, а в новом сезоне РПЛ красно-белые потерпели два поражения в трёх матчах.
Ранее гендиректор «Спартака» высказался по поводу продления контракта с капитаном команды Георгием Джикией.