Фанаты «Спартака» на матче с «Уралом» вывесили баннеры с критикой игроков красно-белых

Болельщики «Спартака» вывесили баннеры с критикой футболистов команды во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в «телеге» его восхвалять», — написано на одном из баннеров.

Также болельщики вывесили полотно, на котором указано, что некоторым игрокам режет уши критика.

«Пока вся команда слушала выкрики, Ломовицкий, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — говорится на другом баннере.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» уже вылетел из Лиги чемпионов, а в новом сезоне РПЛ красно-белые потерпели два поражения в трёх матчах.

Ранее гендиректор «Спартака» высказался по поводу продления контракта с капитаном команды Георгием Джикией.