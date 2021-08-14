Гендиректор «Спартака» высказался по поводу продления контракта с Джикией

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос по поводу продления контракта с капитаном команды Георгием Джикией.
Гендиректор «Спартака» высказался по поводу продления контракта с Джикией
  • РИА Новости

«Продление Джикии? Всё завтра. Есть договоренность? До игры ничего не комментирую», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

До этого в прессе появилась информация, что Джикия договорился о новом контракте со «Спартаком». 

Действующее соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом истекает следующим летом. Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара».

Ранее агент Фернандо рассказал о переговорах со «Спартаком».

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