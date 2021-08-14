«Ахмат» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ

В рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» обыграл московское «Динамо».

Матч, проходивший на «Ахмат Арене» в Грозном, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме грозненцы отметились голом Даниила Уткина, автором ещё одного мяча стал вратарь гостей Антон Шунин, поразивший свои ворота. После перерыва динамовцы отметились усилиями Себастьяна Шиманьски.

«Ахмат» набрал шесть очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Динамо» впервые в сезоне потеряло очки, но сохранило за собой третье место.

Ранее сообщалось, что гол Зобнина принёс «Спартаку» победу над «Уралом» в четвёртом туре РПЛ.