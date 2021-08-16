Кафельников: не удивлён, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в составе сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Кафельников: не удивлён, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Я не удивлён, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым!» — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Дзюба с 30 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России наравне с Александром Кержаковым. 

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что согласна с составом сборной России на предстоящие матчи.

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