СМИ: Кержаков может возглавить молодёжную сборную России по футболу

Лучший бомбардир в истории сборной России и бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков может возглавить молодёжную национальную команду (U21).

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер томского клуба 38-летний Александр Кержаков 15 мая объявил, что покинет «Томь», в которой работал с сентября 2020 года и которая под его руководством заняла 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нынешним наставником молодёжной сборной России является Михаил Галактионов, под руководством которого команда вышла на Евро U21, но не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что футболист «Леванте» Севикян вызван в молодёжную сборную России.