Футболист «Леванте» Севикян вызван в молодёжную сборную России

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Тренерский штаб молодёжной сборной России (U-21) во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом команды на контрольные матчи с Болгарией и Сербией.
Футболист «Леванте» Севикян вызван в молодёжную сборную России
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в список из 27 футболистов вошли:

— голкиперы: Максим Бориско («Балтика»); Виталий Ботнарь («Торпедо»); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачёв («Динамо»);

— защитники: Павел Маслов («Спартак»), Вадим Карпов (ЦСКА), Данила Хотулёв («Зенит-2»), Данил Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик»), Данил Степанов («Ротор»), Александр Сильянов («Локомотив»), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал»);

— полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Эдгар Севикян («Леванте»), Владислав Карапузов («Динамо»);

— нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Сбор молодёжной сборной начнётся 29 мая. Матч с Болгарией пройдёт 3 июня в Софии, а с Сербией — 6 июня в Белграде.

Ранее был назван расширенный состав сборной России на Евро-2020.

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