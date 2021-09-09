Гендиректор «Уфы» рассказал о предложении о покупке телеправ на матчи РПЛ

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с телевизионными правами на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всё узнаете в ближайшие дни. Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По его мнению, всё должно проходить в честной борьбе, но при этом в «Уфе» считают, что футбол должен оставаться на общедоступных каналах, так как в данном случае все люди смогут следить за матчами.

«Победитель тендера должен это понимать», — добавил Газизов.

Напомним, что по действующему контракту между «Газпром-Медиа Холдинг», владеющим телеканалом «Матч ТВ», который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от телеканала 1,7 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что в РФС оценили потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей.