Гендиректор «Уфы» рассказал о предложении о покупке телеправ на матчи РПЛ
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«Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всё узнаете в ближайшие дни. Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть», — цитирует Газизова «Чемпионат».
По его мнению, всё должно проходить в честной борьбе, но при этом в «Уфе» считают, что футбол должен оставаться на общедоступных каналах, так как в данном случае все люди смогут следить за матчами.
«Победитель тендера должен это понимать», — добавил Газизов.
Напомним, что по действующему контракту между «Газпром-Медиа Холдинг», владеющим телеканалом «Матч ТВ», который был подписан в 2018 году и рассчитан до 2022-го, РПЛ получает от телеканала 1,7 млрд рублей в год.
Ранее сообщалось, что в РФС оценили потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей.