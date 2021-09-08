В РФС оценили потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей

Глава комитета по маркетингу и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв поделился мнением по поводу доходов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 млрд рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 млрд: продажа медиаправ может принести 4—4,5 млрд рублей в зависимости от затрат на продакшен. Ещё около 3 млрд — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор», — цитирует Соловьёва РБК.

Он отметил, что за последние годы маркетинговая служба РФС проделала большую работу и на данный момент есть чёткое понимание примерного объёма рынка медиаправ и того, какие партнёры готовы вовлекаться в российский футбол.

Ранее глава Башкирии заявил, что у «Уфы» появится базовый спонсор.