В РФС оценили потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей

Короткая ссылка
Глава комитета по маркетингу и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьёв поделился мнением по поводу доходов Российской премьер-лиги (РПЛ).
В РФС оценили потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей
  • © fc-rostov.ru

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 млрд рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 млрд: продажа медиаправ может принести 4—4,5 млрд рублей в зависимости от затрат на продакшен. Ещё около 3 млрд — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор», — цитирует Соловьёва РБК.

Он отметил, что за последние годы маркетинговая служба РФС проделала большую работу и на данный момент есть чёткое понимание примерного объёма рынка медиаправ и того, какие партнёры готовы вовлекаться в российский футбол.

Ранее глава Башкирии заявил, что у «Уфы» появится базовый спонсор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить