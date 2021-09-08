Глава Башкирии заявил, что у «Уфы» появится базовый спонсор

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что у футбольного клуба «Уфа» в ближайшее время появится базовый спонсор.
Глава Башкирии заявил, что у «Уфы» появится базовый спонсор
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Как сообщает «Башинформ», вратарь «Уфы» Александр Беленов во время прямой линии с главой региона задал вопрос о будущем клуба. Хабиров же ответил, что получил согласие от одного из предприятий о финансировании команды.

«Я сейчас не хочу называть это предприятие. У вас будет базовая организация или, как говорят, спонсор. Я вам точно говорю. Этот вопрос мы проговорили, в том числе и в правительстве РФ. Мы постоянно находимся в рабочем общении, поэтому просьба какое-то время подождать», — заявил Хабиров.

При этом он подчеркнул, что если процесс получения финансирования займёт больше времени, чем это предполагалась изначально, то власти республики будут принимать какие-то меры, чтобы футболисты могли спокойно играть.

«Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в Высшую лигу, и я не имею права останавливать это движение. Поэтому я сделаю всё возможное, чтобы вы играли. А с вас уже хорошая игра», — добавил глава Башкортостана.

«Уфа» после шести туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что у клуба не осталось денег на выезд в Сочи для проведения матча Российской премьер-лиги.

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