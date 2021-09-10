Путин выступил против отмены лимита на легионеров
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«Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», — цитирует Путина РИА Новости.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.
Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.