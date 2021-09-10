Путин выступил против отмены лимита на легионеров

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», — цитирует Путина РИА Новости.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.