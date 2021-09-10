Путин выступил против отмены лимита на легионеров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Путин выступил против отмены лимита на легионеров
  • © РИА Новости / POOL

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», — цитирует Путина РИА Новости.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить