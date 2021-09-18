Вратарь «Амура» сломал клюшку о борт, едва не травмировав партнёров
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Бартошак перед заменой пропустил четыре шайбы подряд и покинул площадку при счёте 2:4 в пользу гостей. Одноклубникам чеха пришлось уклоняться от разлетевшихся обломков клюшки после поступка игрока.
28-летний голкипер перешёл в «Амур» в начале нынешнего сезона. Ранее он выступал за финский «Пеликанс».
Ранее стало известно, что главный тренер владикавказского футбольного клуба «Алания» Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей за оскорбительное поведение в адрес соперников и судей.