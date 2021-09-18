Вратарь «Амура» сломал клюшку о борт, едва не травмировав партнёров

Во втором периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» — «Металлург» голкипер хабаровского клуба Патрик Бартошак со злости разбил клюшку о борт после его замены на Евгения Аликина.

Бартошак перед заменой пропустил четыре шайбы подряд и покинул площадку при счёте 2:4 в пользу гостей. Одноклубникам чеха пришлось уклоняться от разлетевшихся обломков клюшки после поступка игрока.

28-летний голкипер перешёл в «Амур» в начале нынешнего сезона. Ранее он выступал за финский «Пеликанс».

Ранее стало известно, что главный тренер владикавказского футбольного клуба «Алания» Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей за оскорбительное поведение в адрес соперников и судей.