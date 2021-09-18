Хоккеист Хара в возрасте 44 лет подписал контракт с «Айлендерс»

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Словацкий защитник Здено Хара, находившийся в статусе неограниченно свободного агента, подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
Хоккеист Хара в возрасте 44 лет подписал контракт с «Айлендерс»
  • © AP

Об этом сообщает пресс-служба клуба. 18 марта хоккеисту исполнилось 44 года. В прошлом сезоне Хара выступал за «Вашингтон Кэпиталз». До этого он 14 лет провёл в составе «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провёл 60 матчей в сезоне-2020/21, набрав десять (два гола + восемь передач) очков.

Хара является обладателем Кубка Стэнли — 2011 в составе «Бостона», став на тот момент лишь вторым европейцем, который выигрывал данный трофей в качестве капитана команды.

Словак является рекордсменом среди действующих защитников по количеству набранных очков в плей-офф — 70 (18 + 52) в 200 поединках.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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