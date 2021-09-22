Капризов прилетел в Миннеаполис и поделился радостью от продления контракта с «Миннесотой»

Российский нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».

Он отметил, что поддерживает связь с одноклубниками, они поздравили его с продлением контракта.

Капризов подписал пятилетний контракт на общую сумму $45 млн ($9 млн за сезон).

Ранее стало известно, что Капризов вошёл в семёрку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ.