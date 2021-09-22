Капризов прилетел в Миннеаполис и поделился радостью от продления контракта с «Миннесотой»

Короткая ссылка
Российский нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».
Капризов прилетел в Миннеаполис и поделился радостью от продления контракта с «Миннесотой»
  • Reuters

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».

Он отметил, что поддерживает связь с одноклубниками, они поздравили его с продлением контракта.

Капризов подписал пятилетний контракт на общую сумму $45 млн ($9 млн за сезон).

Ранее стало известно, что Капризов вошёл в семёрку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить