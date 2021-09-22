Капризов прилетел в Миннеаполис и поделился радостью от продления контракта с «Миннесотой»
- Reuters
«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».
Он отметил, что поддерживает связь с одноклубниками, они поздравили его с продлением контракта.
Капризов подписал пятилетний контракт на общую сумму $45 млн ($9 млн за сезон).
Ранее стало известно, что Капризов вошёл в семёрку самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ.