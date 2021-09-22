Источник: Капризов не получит бонус за подписание контракта с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не получит подписного бонуса за заключение нового соглашения с клубом.

Об этом сообщает американский журналист Майкл Руссо на своей странице в Twitter. Заключённое соглашение не предусматривает получение бонуса.

Отмечается, что в последние два года контракта будет действовать запрет на обмен хоккеиста.

В прошедшем сезоне Капризов сыграл в 55 встречах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф россиянин провёл семь игр и набрал три (2+1) очка.

По итогам сезона он получил приз, вручаемый лучшему новичку сезона, — «Колдер Трофи».

Ранее сообщалось, что Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на пять лет и на общую сумму $45 млн.