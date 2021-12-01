Упущенный шанс: как Непомнящий и Карлсен в пятый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий вновь не смогли определить сильнейшего в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Пятая партия решающего противостояния также завершилась вничью, а счёт остался равным. При этом россиянин, действовавший белыми фигурами, имел хорошую возможность развить атаку пешкой на 20-м ходу, но не воспользовался ею и упустил преимущество. Норвежец провёл всю встречу в аккуратном стиле и остался полностью удовлетворён мирным исходом.

Матч за звание чемпиона мира начался достаточно осторожно и миролюбиво. Четыре первые партии в Дубае завершились вничью, и болельщики жаждали обострения ситуации от одного из шахматистов. В среду отличную возможность для этого имел Ян Непомнящий, которому предстояло действовать белыми фигурами. Тем более и в предыдущих встречах, даже играя чёрными, он имел шанс вырваться вперёд, но не реализовал добытое преимущество.

Удивляться излишней миролюбивости не приходилось. Например, в 2016-м Магнус Карлсен и Сергей Карякин сумели определить сильнейшего только в восьмой партии. В десятой норвежец отыгрался и в итоге защитил титул на тай-брейке. А спустя два года Карлсен и Фабиано Каруана завершили вничью все 12 партий, и обладатель короны определился только на тай-брейке.

На этот раз соперники вновь выбрали для дебюта так называемую испанскую партию. Претендент, как и в двух предыдущих случаях, имея преимущество, в качестве первого хода передвинул пешку на е4. Далее оппоненты вывели вперёд коней, слонов, а также произвели рокировку.

Также по теме 33 хода: Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в самой короткой партии матча за шахматную корону Магнус Карлсен и Ян Непомнящий в четвёртый раз сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок проходил в день...

Тем не менее россиянину удалось добиться довольно комфортного превосходства. Он действовал агрессивно и смело, тогда как чемпион будто пребывал не в своей тарелке после отпразднованного накануне дня рождения. Норвежец долго думал над каждым ходом, потирал глаза и лихорадочно пил воду.

Непомнящий, напротив, смотрелся уверенно и собранно, а при первой возможности отлучался в комнату отдыха, чтобы там, глядя на расположение фигур на экране, обдумать наилучшие варианты. На девятом ходу гроссмейстеры обменялись пешками, а вскоре повторили этот трюк. В целом болельщики стали свидетелями достаточно закрытой «испанки», по ходу которой спортсмены неторопливо «развивали» фигуры, и многое могло решить расположение пешек по центру.

Однако вскоре наступил фактически судьбоносный отрезок встречи. Начался он с того, что Ян, взяв на раздумья пять минут, отодвинул ферзя на с2. Затем он отправил на g3 и коня, повторяя стандартный испанский маршрут. Наконец, россиянин переместил слона на e3.

Тут же претендент мог развить его атакующим ходом пешки на с4. В таком случае он получал возможность организовать наступление на левом фланге с помощью слона, а также отправить на f5 коня. Карлсену гарантированно пришлось бы нелегко. Сложно сказать, о чём думал Непомнящий, но обострять ситуацию он не решился, а лишь предпринял пару аккуратных ходов, в частности ладьёй на d1 и слоном на a4.

Магнус, который ещё совсем недавно выглядел совершенно потерянным и лихорадочно размышлял над каждым действием, мгновенно пришёл в себя. Ему удалось избежать попадания в крайне неприятное положение, и партия начала клониться к пятой подряд ничьей, которая была полностью на руку чемпиону. Вскоре произошёл размен ферзей и ладей. После этого ситуация на доске серьёзно разрядилась.

К сожалению, теперь рассчитывать на победу отечественному спортсмену оказалось нелегко. Он было нацелился на чернопольного слона на d6, но скандинав защитил его конями. На каждую попытку Непомнящего развить наступление оппонент отвечал грамотными и аккуратными действиями, которые обеспечивали ему идеальную оборону.

По завершении контрольного, 40-го хода игра растянулась совсем ненадолго. Соперники разошлись пятой ничьей подряд. Счёт в решающем противостоянии по-прежнему равный — 2,5:2,5. Если же учитывать предыдущие встречи за мировую шахматную корону, этот мирный исход стал 19-м подряд в основное время.

Причём Непомнящий вновь имел великолепную возможность наконец одержать победу и выйти вперёд, обеспечив себе важнейший психологический перевес, но не реализовал преимущество. В концовке партии всё было написано у россиянина на лице. Он закрыл его руками, порой раздосадованно покачивая головой.

Было крайне любопытно, что отечественный гроссмейстер скажет на пресс-конференции, и он ожидаемо посетовал на собственную излишнюю осторожность.

«Думал ли о ходе с4, чтобы сыграть более агрессивно? Конечно, но мне казалось, всё хорошо. Тяжело было выбрать, как именно пойти — конём, слоном. Подумал, с4 можно сыграть чуть позже. В эндшпиле у чёрных вроде была неприятная позиция, но Магнус играет очень хорошо. Вопрос состоял не в том, хорошо ли он защищался, а в том, как я использовал свои возможности. В целом, когда у тебя есть шанс, а ты его не используешь, чувствуешь себя расстроенным. Я должен был стараться сыграть острее. Я расстроен», — не сдерживал эмоций Непомнящий.

А по признанию Карлсена, он испытал серьёзное облегчение, когда увидел, как оппонент переставил ладью на d1 вместо хода пешкой на c4.

«Это был самый сильный ход. Казалось, положение точно станет хуже. Но я не думал, что моя позиция была бы ужасной. Надеялся, постепенно смогу улучшить её. Когда увидел ход ладьёй на d1, понял: самое ужасное позади. Сам я, кроме хода ладьи на а1 в конце партии, ни одного активного не сделал, поэтому результат хороший. Возможно, в эндшпиле мог бы поменять ладей, но у меня была хорошая позиция. Я не хотел рисковать», — признался чемпион.

Тем не менее Непомнящий может быть доволен собой. Он вновь доставил сопернику серьёзные неприятности и оказался ещё ближе к победе. Остаётся надеяться, Ян сделает выводы и уже в пятницу после дня отдыха преподнесёт чемпиону неприятный сюрприз.