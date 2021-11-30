Поткин оценил игру Непомнящего в первых трёх партиях матча с Карлсеном

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о стартовом отрезке матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Мы положительно оцениваем первый отрезок из трёх партий. Ян привык к матчевой атмосфере и чувствует себя уверенно. В стартовых турах была разведка боем, а в воскресенье начался матч из привычных 12 партий», — сказал Поткин RT.

По его словам, вторая партия получилась очень динамичной, а Непомнящий показал на доске хорошие решения после мощной импровизации соперника и добился ощутимого преимущества.

«Белые всё время поддерживали напряжение, и, несмотря на оценку компьютера, выиграть стало не так просто. В третьей партии Ян уже с дебюта создал Магнусу проблемы, но точные ходы соперника уравняли позицию на доске. Получилась образцовая игра с обеих сторон. Мы всегда знали, что Магнус обладает большой шахматной силой, но и в то же время способен ошибаться, если встречается с достойным противником», — добавил Поткин.

Ранее главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский выразил мнение, что Непомнящий не играет идеально в матче за шахматную корону с Карлсеном.