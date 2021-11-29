Яновский считает, что Непомнящий не играет идеально в матче за шахматную корону с Карлсеном

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский прокомментировал результат третьей партии матча за мировую корону между претендентом, россиянином Яном Непомнящим, и действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ян играет хорошо, но не идеально. Пока ему не удаётся преодолевать сопротивление Карлсена в позициях, где имеется небольшое преимущество. Вероятность 14 ничьих я оцениваю меньше чем в 20%. Какие планы на выходной у Яна? Набираться сил и намечать стратегию на следующие партии», — цитирует тренера «Чемпионат».

После стартовых трёх партий счёт в противостоянии равный, 1,5:1,5. Все три раза соперники сыграли вничью.

Ранее Непомнящий заявил, что не разочарован третьей подряд ничьей в матче за шахматную корону.