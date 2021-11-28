Непомнящий заявил, что не разочарован третьей подряд ничьей в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итог третьей партии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«В целом дебют, наверное, сложился в мою пользу. Я думал, что у меня будет длительный перевес, однако в итоге чёрные провели серию точных ходов и выравняли положение. Если бы я раньше осознал, что после серии разменов можно не допустить d5, то, наверное, я бы сыграл по-другому. Наверное, лучшее, что я мог получить, — это вариация анти-Маршалла, но всё равно всё бы пришло к ничьей. Есть ли у меня чувство разочарования? Нет, это была довольно прозрачная партия. Я хотел бы создать больше проблем своему сопернику, однако мне было сложно найти какой-то перевес», — цитирует слова Непомнящего «Чемпионат».

Все три стартовые партии противостояния закончились вничью. Текущий счёт матча — 1,5:1,5.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии матча за шахматную корону.