Непомнящий и Карлсен в пятый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону
- AP
Непомнящий, который играл белыми фигурами, активно атаковал соперника на протяжении партии, однако не сумел добиться победы.
Все пять партий за мировую шахматную корону завершились вничью. Общий счёт противостояния: 2,5 — 2,5.
Матч за мировую шахматную корону проходит в ОАЭ и завершится 16 декабря. Встреча состоит из 14 партий.
Ранее Непомнящий прокомментировал четвёртую подряд ничью с Карлсеном в матче за шахматную корону.