Непомнящий и Карлсен в пятый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону

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Пятая партия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью.
Непомнящий и Карлсен в пятый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону
  • AP

Непомнящий, который играл белыми фигурами, активно атаковал соперника на протяжении партии, однако не сумел добиться победы.

Все пять партий за мировую шахматную корону завершились вничью. Общий счёт противостояния: 2,5 — 2,5.

Матч за мировую шахматную корону проходит в ОАЭ и завершится 16 декабря. Встреча состоит из 14 партий.

Ранее Непомнящий прокомментировал четвёртую подряд ничью с Карлсеном в матче за шахматную корону.

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