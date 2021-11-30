Непомнящий прокомментировал четвёртую подряд ничью с Карлсеном в матче за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итог четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Непомнящий прокомментировал четвёртую подряд ничью с Карлсеном в матче за шахматную корону
  • AP

«Удовлетворительный результат, учитывая все обстоятельства. Ничья получилась практически с дебюта. Довольно частая ситуация в современных шахматах. Каждая игра идёт настолько, насколько позволяет соперник. И сегодняшняя партия — частично тому подтверждение», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Партия завершилась ничьей и на 33-м ходу. Российский шахматист играл чёрными. В настоящий момент счёт — 2:2.

Ранее Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвёртой партии матча за шахматную корону.

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