Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвёртой партии матча за шахматную корону
- AP
Партия завершилась на 33-м ходу. Российский шахматист играл чёрными.
Три предыдущие партии также завершились вничью. Пятая партия противостояния пройдёт 5 декабря.
Напомним, что Непомнящий является чемпионом Европы, двукратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем золота в командном чемпионате мира в составе России, а также победителем Турнира претендентов по шахматам.
Ранее тренер Непомнящего рассказал, как шахматист провёл выходной день.