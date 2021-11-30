Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвёртой партии матча за шахматную корону

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и российский претендент Ян Непомнящий не выявили победителя в матче за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.

AP

Партия завершилась на 33-м ходу. Российский шахматист играл чёрными. Три предыдущие партии также завершились вничью. Пятая партия противостояния пройдёт 5 декабря. Напомним, что Непомнящий является чемпионом Европы, двукратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем золота в командном чемпионате мира в составе России, а также победителем Турнира претендентов по шахматам. Ранее тренер Непомнящего рассказал, как шахматист провёл выходной день.