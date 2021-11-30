33 хода: Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в самой короткой партии матча за шахматную корону

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий в четвёртый раз сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок проходил в день рождения норвежца, которому исполнился 31 год. Действующий обладатель короны не смог придумать, как с помощью белых фигур обострить предложенную претендентом русскую партию, и уже после 33-го хода гроссмейстеры согласились на мирный исход.

Накануне четвёртой партии матча за шахматную корону Магнус Карлсен и Ян Непомнящий смогли впервые расслабиться после трёх тяжёлых игр. Действующий чемпион выбрал для себя активный отдых и сыграл босиком в футбол вместе с членами своей команды. Претендент же побаловал себя ужином в русском стиле, который ему организовали в Абу-Даби.

«Благодаря нашим друзьям нам удалось отведать столь привычной русской кухни в ресторане «Берёзка». Любая частичка родины всегда придаёт сил для борьбы!» — рассказал RT тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Четвёртая по счёту игра проходила в день рождения Карлсена: 30 ноября ему исполнился 31 год. Однажды эта знаменательная дата уже стала для него счастливой. Ровно пять лет назад норвежец на тай-брейке обыграл другого россиянина, Сергея Карякина, и ещё на два года стал чемпионом мира. Юбилей в прошлом году он отмечал на Мальдивах и одновременно участвовал в онлайн-турнире, но проиграл в финале американцу Уэсли Со.

В Абу-Даби чемпион мира снова получил в распоряжение белые фигуры и в этот раз начал партию с более привычного хода на e4, решив не искушать судьбу, как это было во втором поединке. Непомнящий в ответ предложил разыграть русскую партию в чуть более агрессивном варианте — с выходом слона на d6 вместо более осторожного e7.

Также по теме Скоростная ничья: Непомнящий и Карлсен не выявили победителя в третьей партии Магнус Карлсен и Ян Непомнящий в третий раз подряд сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин пытался...

Но дальше шахматисты стали двигать фигуры в полном соответствии с предписанием компьютера, почти не тратя время на размышления. Один за другим игроки разменяли коней, белопольных слонов и ферзей. Когда поле заметно опустело, Непомнящий пошёл пешкой на a5, а Карлсен подвинул коня на h4. Претенденту пришлось ненадолго отвлечься, чтобы запереть его, но он быстро переключил своё внимание на свободную пешку c3. Борьба за неё закончилась удалением с доски оставшихся слонов.

Прошло чуть больше получаса с первого хода, и в партии воцарился эндшпиль, в котором у Карлсена было огромное множество вариантов. Но для начала ему нужно было придумать, что делать с забравшейся на d3 ладьёй. Предлагать размен не позволяла пешка на a5, которая угрожала пройти через всё поле, и Карлсен пошёл своей фигурой на e7, но что делать дальше, чемпион мира решить не мог. На ничью играть он явно не хотел, а времени на размышления оставалось очень много.

В конце концов норвежец посчитал, что лучшим вариантом будет пройти конём дальше на e8 с помощью двух шахов, откуда можно было в будущем угрожать ладьям вилкой, если бы появившаяся на d5 белая пешка стала для Непомнящего желанной целью. Россиянин в ответ стал идти своей пешкой по вертикали a и дошёл до третьей клетки.

Карлсен не терял надежду избежать ничьей и над своим следующим ходом думал целых 33 минуты, но всё-таки сдался. Беготня за чёрным королём, которого Непомнящий совсем не хотел прятать на h8, закончилась троекратным повторением позиции и ничьей на 33-м ходу. Поединок получился даже ещё более простым и спокойным, чем предыдущий.

Одной своей пешкой по вертикали a Непомнящий заставил Карлсена поскорее отправиться праздновать день рождения, но перед тем, как игроки покинули сцену, они ещё долго и оживлённо обсуждали партию, которая явно дала шахматистам обильную пищу для размышлений.

Непомнящий отметил, что для него ничья в четвёртой партии подряд может считаться успешным результатом, так как он сам направил игру в такое русло, при котором другого результата было бы сложно ожидать.

«Вариант, который возник на доске, известен всем, кто играет русскую партию. Самым главным для меня было не сделать ничего глупого, ничего не перепутать. Насколько мне известно, была довольно спокойная линия, я всё перепроверял. Поскольку я играл русскую партию, то ничья для меня — нормальный результат», — заявил Непомнящий.

Карлсен отметил подготовку россиянина, благодаря которой он контролировал партию и не допускал какого-либо непредсказуемого развития. Норвежец признал, что рассчитывать на победу в день рождения ему было слишком тяжело.

«В принципе я ожидал этот дебют. Ян использовал его в турнире претендентов. Я не мог представить, в какую именно линию пойдёт Ян, но русская партия была ожидаемой. Я пытался сделать что-то конкретное, это не сработало, но это нормальный результат. Я не ожидал, что Ян пойдёт в какой-то вариант, который я бы не знал. Он мог бы пойти в какие-то более сложные линии. Когда разыгрываются такие прямолинейные варианты, то сложно избежать ничьей. Я бы хотел победить, но ничего не смог придумать. Это нормальная ситуация, когда соперник хорошо подготовлен», — сказал Карлсен.